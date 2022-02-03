Упродовж ранку четверга, 3 лютого, користувачі мобільного оператора «Київстар» повідомляють про збої у зв’язку.

Абонентки «Київстару» з різних міст України зранку 3 лютого повідомляють про те, що не можуть здійснити дзвінки, перевірити стан рахунку. Частина з користувачів заявляє, що при спробі подзвонити чують повідомлення про недостатню суму на рахунку.

Також не працює офіційний сайт «Київстару» та мобільний додаток оператора.

Представники компанії-оператора повідомляють абонентам, що вирішують технічні проблеми. «Дійсно, зараз спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Дякую за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності», – вказано у відповіді «Київстару» на скарги абонентів у Facebook.

У компанії «Київстар» наразі офіційно причину збою у системі не повідомляють. ZAXID.NET звернувся у компанію по коментар з приводу технічного збою.