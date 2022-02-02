Буковинець заплатить ще 17 тис. грн за керування в нетверезому стані

Вижницький райсуд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн підприємця Юрія Лучака, який запропонував патрульним 600 грн хабара. Чоловік хотів уникнути покарання за водіння в нетверезому стані, однак за це він заплатить ще 17 тис. грн й не зможе керувати транспортом упродовж року. Про оштрафування підприємця з Вижниці йдеться у вироку суду за 31 січня.

«У листопаді 2021 року в місті Вашківці п’яного водія BMW X5 зупинили патрульні поліцейські. Чоловік підійшов до службового автомобіля, в якому перебував старший лейтенант поліції Біденний Ярослав й запропонував йому хабар за не притягнення до штрафу за нетверезе водіння. Поліцейський відмовився й попередив порушника, що за це йому загрожує кримінальна відповідальність. Водій не послухав патрульного й поставив на переднє водійське сидіння 600 грн, таким чином вчинив кримінальне правопорушення», – йдеться у вироку Вижницького райсуду.

Обвинувачений є підприємцем з Вижниці, який займається вантажними перевезеннями. Він уже тричі притягувався до відповідальності, зокрема за порушення ПДР. До судового засідання він уклав з прокурором угоду, чим визнав свою вину й пом’якшив собі вирок. А тому розглянувши справу, суддя Вижницького райсуду Антоніна Кириляк визнала винним Юрія Лучака у хабарництві й призначила йому узгоджене покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

За водіння у нетверезому стані чоловік отримав ще 17 тис. грн штрафу й позбавлення права керувати автомобілем на рік. Таку постанову виніс Вижницький райсуд 30 грудня. Підприємець з покаранням не погодився й подав апеляційну скаргу. Як йдеться у тексті постанови Чернівецького апеляційного суду, правопорушник незадоволений тим, що правоохоронці доставили його до медзакладу для перевірки без його дозволу. Натомість зробили це патрульні, адже чоловік відмовився проходити тест на стан алкогольного сп’яніння й це мали затвердити медики. Відтак, апеляційну скаргу Юрія Лучака не задовольнили, а постанову Вижницького райсуду лишили без змін.