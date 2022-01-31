Водій втік з місця ДТП, однак його затримали правоохоронці

У селищі Мамаївці неподалік Чернівців у неділю, 30 січня, п’яний 32-річний водій Audi на смерть збив 61-річного чоловіка на інвалідному візку. Водій не зупинився й втік з місця аварії, однак того ж дня його розшукали правоохоронці. Про смертельну ДТП в понеділок, 31 січня, повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«У Мамаївцях 30 січня водій Audi-100 не впорався з керуванням і наїхав на 61-річного буковинця, який рухався на інвалідному візку. Водій не зупинився та поїхав у невідомому напрямку. Від отриманих під час ДТП тілесних ушкоджень постраждалий загинув на місці аварії», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Того ж дня правоохоронці розшукали водія. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Чоловік на момент аварії був п’яним. Наразі поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Триває слідство, водія наразі не помістили до слідчого ізолятора.