Чоловіка у воді кілька годин шукали рятувальники

У селі Клішківці неподалік Хотина в суботу, 29 січня, рятувальники знайшли тіло 58-річного місцевого мешканця. Чоловік ловив рибу на кризі й провалився під лід. Рибалці вдалось вилізти на берег, однак додому йому повернутися не вдалося – його тіло знайшли неподалік. Про трагічний випадок у понеділок, 31 січня, ZAXID.NET повідомила речниця Нацполіції Чернівецької області Тетяна Андрійчук.

«Попередньо, 58-річний житель села Клішківці пішов з товаришами ловити рибу. Чоловік відійшов від інших і провалився під лід. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу», – розповіла ZAXID.NET Тетяна Андрійчук.

Як повідомили «Хотинські вісті», чоловік позичив рибальські снасті у друга і пішов на став. Він довго не повертався й не відповідав на дзвінки, тому товариші почали самостійно шукати зниклого. Згодом біля ополонки знайшли його речі й викликали рятувальників.

Тіло чоловіка упродовж кілька годин шукали водолази рятувального загону, однак у воді його не виявили. Згодом замерзлого чоловіка знайшли у яру неподалік його помешкання, йому вдалося врятуватися з води, але дійти додому він не зміг. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом нещасного випадку.