У селі Купка Чернівецького району в середу, 26 січня, внаслідок вибуху газу постраждала 36-річна жінка і її 10-річна донька. Їх обох з опіками госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, стався вибух внаслідок необережного використання плити. Про інцидент в четвер, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС у Чернівецькій області.

«26 січня до лікувального закладу міста Чернівці госпіталізували двох людей, мешканців села Купка Сучевенської ТГ Чернівецького району. Жінка 1985 року народження та дитина 2011 року народження отримали опіки в результаті вибуху газової суміші. На даний час, потерпілі перебувають у лікарні», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

В опіковому центрі повідомили, що стан постраждалих середньої важкості. За інформацією рятувальників, стався вибух внаслідок необережної експлуатації газової плити та газового балона. Наразі остаточні причини з’ясовують.