За хибний виклик хлопцеві загрожує до 6 років ув‘язнення

У Чернівцях правоохоронці затримали 18-річного мешканця, який вночі 21 січня зателефонував в поліцію й повідомив про замінування цілодобового магазину. За словами юнака, він хотів подивитись, як працюють правоохоронці. Про затримання порушника повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області. Там зазначили, що чернівчанину за хибний виклик загрожує до 6 років ув‘язнення.

Отримали анонімне повідомлення про замінування цілодобового магазину в центрі Чернівців в ніч з 20 на 21 січня. Одразу ж на місце прибули співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та відповідні аварійні служби. Увесь персонал та відвідувачів евакуювали.

«Правоохоронці оглянули приміщення і прилеглу територію. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. Вже невдовзі співробітники поліції встановили та розшукали заявника – 18-річного чернівчанина. Як пояснив хлопець, він надав неправдиве повідомлення до поліції, щоб побачити як працюють правоохоронці», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 21 січня.

Юнака затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Триває досудове розслідування. Згідно з санкцією статті, хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.