19-річний мешканець Чернівців отримав один рік ув’язнення за неправдиве повідомлення про замінування магазину. У січні 2022 року юнак зателефонував у поліцію та сказав, що у центрі Чернівців замінували цілодобовий магазин. Коли хлопця знайшли, він пояснив поліцейським, що хотів перевірити, як працюють правоохоронні органи.

Як у п’ятницю, 15 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 19-річний місцевий мешканець 21 січня 2022 року зателефонував на спецлінію «102» та повідомив про замінування магазину у Чернівцях.

«Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили. Підозрюваний вказав, що таким чином перевіряв, як працюють правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Поліція у січні 2022 року інформувала, що анонімний виклик про замінування цілодобового магазину в центрі Чернівців правоохоронці отримали в ніч з 20 на 21 січня. Одразу ж на місце прибули співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та відповідні аварійні служби. Увесь персонал та відвідувачів евакуювали.

Правоохоронці оглянули приміщення і прилеглу територію. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. Вже невдовзі співробітники поліції встановили та розшукали заявника – тоді ще 18-річного чернівчанина. Як пояснив хлопець, він надав неправдиве повідомлення до поліції, щоб побачити як працює поліція.

Суд визнав 19-річного мешканця Чернівців винним за ч. 1 ст. 259 ККУ (неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). За скоєне юнак отримав один рік позбавлення волі.