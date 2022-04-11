34-річний зловмисник вже перебував на іспитовому терміні через крадіжку, але його це не зупинило від вчинення нового злочину

На Закарпатті поліція затримала 34-річного чоловіка, який задля розваги зателефонував на випадковий номер і повідомив про замінування. Номер належав мешканці селища Летичів на Хмельниччині. Правоохоронці обстежили її будинок, але вибухівки не знайшли, тож взялись за пошуки зловмисника. Виявилось, що він вже був на іспитовому терміні. Як пояснив сам затриманий, злочин він вчинив через те, що йому було нудно.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у четвер, 7 квітня. Близько 22:00 до мешканки селища Летичів зателефонував незнайомець і повідомив, що її будинок заміновано. Налякана жінка звернулась до поліції. На місце виїхали вибухотехніки, втім, ні в будинку, ні на території біля нього небезпечних предметів не знайшли. Відтак поліцейські взялись шукати чоловіка, який повідомив про замінування.

Оперативники знайшли зловмисника аж на Закарпатті. Ним виявився 34-річний житель одного із сіл Рахівського району Закарпатської області. «Раніше судимий за крадіжку чоловік перебував на іспитовому терміні, але це не зупинило його від вчинення нового правопорушення. За словами затриманого, йому стало нудно вдома і він вирішив розважитись, набравши випадковий номер та повідомивши незнайомій співрозмовниці, що будинок, де вона проживає, заміновано», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, йому вже оголосили підозру за ч.1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про замінування). Санкція статті передбачає від двох до шести років ув'язнення.