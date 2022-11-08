34-річний мешканець Закарпаття перебував на іспитовому терміні, але це не зупинило його від вчинення нового злочину

Хмельницький суд посилив покарання для 34-річного мешканця Закарпаття, який з нудьги повідомив про замінування будинку в селищі Летичів. Михайло Ретізник набрав випадковий номер, додзвонився до літньої мешканки селища і заявив, що під її будинком закладена міна. Після затримання він пояснив поліцейським, що вчинив так через те, що йому «було нудно». Суд першої інстанції призначив йому чотири роки тюрми, але прокурори подали апеляцію з вимогою присудити більш суворе покарання. Апеляційний суд позов задовольнив.

Про рішення Хмельницького апеляційного суду стало відомо у понеділок, 7 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури.

Зазначимо, що інцидент стався ввечері 24 квітня цього року. Зловмисник набрав випадковий номер і випадково додзвонився до мешканки селища Летичів на Хмельниччині.

«Добрий вечір, ми з України! Ви спите, то ми вас розбудимо. Під вашим будинком знаходиться міна», – з такими словами звернувся зловмисник.

Усіх мешканців п'ятиповерхівки вночі евакуювали з помешкань, аби вибухотехніки перевірили територію. Ніяких небезпечних предметів там не знайшли. Відтак поліція почала шукати псевдомінера. Вже незабаром його особу встановили: ним виявився 34-річний мешканець Закарпаття Михайло Ретізник, який перебував на іспитовому терміні. Поліцейським він пояснив, що вчинив так, бо йому «було нудно».

У липні суд першої інстанції призначив чоловікові чотири роки тюрми за неправдиве повідомлення про замінування. Максимально йому загрожувало шість років тюрми.

«Прокурори не погодились з вироком суду першої інстанції в частині призначення занадто м’якого покарання та звернулись зі скаргою до апеляційного суду. Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів сторони обвинувачення та засудив «жартівника» до п'яти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок набрав законної сили, однак його ще можна оскаржити у касаційній інстанції.