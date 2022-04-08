Таблички з попередженнями попросили встановити військові

Міський голова Вараша на Рівненщині попросив містян не відвідувати ліси, оскільки деякі ділянки у них заміновані. Таким чином хочуть убезпечити підходи до Рівненської атомної електростанції. Для попередження у лісах встановили таблички. Нагадаємо, що з 24 березня на території області діє заборона для цивільних відвідувати будь-які лісові насадження.

Про заборону ходити до лісу міський голова Вараша Олександр Мензул повідомив ввечері у четвер, 7 квітня. Він опублікував фото з табличкою «увага, міни» та зазначив, що вони встановлені не для декорації, оскільки у лісах справді є заміновані території. Також він закликав місцевих мешканців не заходити до лісових масивів.

У коментарі «Суспільному» Олександр Мензул додав, що встановити таблички із попередженнями місцеву владу попросили військові.

«Ви знаєте, який тут об'єкт у нас [Рівненська атомна електростанція], його треба охороняти в тому числі і таким способом. Люди думають, що це іграшки, що ми так нібито відлякуємо, щоб люди в ліс не ходили. Насправді, там дійсно заміновано. Таблички є — то правда», – зазначив він.

Нагадаємо, з 24 березня в Рівненській області діє заборона відвідувати ліси. Вона стосується всього цивільного населення. Заходити у лісові масиви мають право військові, рятувальники та лісівники.