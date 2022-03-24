З 24 березня цивільним мешканцям Рівненщини заборонено відвідувати лісові масиви. Рішення прийняли для того, щоб мінімізувати кількість пожеж у лісі. Раніше такі ж заборони були прийняті на Хмельниччині, а також у двох районах Волині.

Відповідний наказ голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль підписав 23 березня. Відтак з 24 березня цивільним заборонили відвідувати лісові масиви як пішки, так і на будь-якому транспорті. Відвідувати ліс матимуть право силовики, військові, рятувальники та лісівники.

«Заборонити відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів Рівненської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки, за винятком ЗСУ, ДПСУ, Держслужби транспорту, Держспецзв’язку, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих, що використовуються для лісогосподарської мети, у період воєнного стану», – йдеться в наказі.

Зазначається, що наказ приймають для того, аби зменшити кількість лісових пожеж. Також районним військовим адміністраціям доручили провести роз'яснювальну роботу з населенням щодо цієї заборони.

Додамо, що 21 березня аналогічне рішення прийняв голова Хмельницької військової адміністрації. Також напередодні такі ж накази підписали голови двох районних адміністрації на Волині: Ковельської та Камінь-Каширської. Водночас у жодному документі не зазначено, яке саме покарання чекає на тих, хто порушить такі накази.