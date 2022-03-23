У Ковельському районі людям заборонили ходити до лісу. Заборону ввели для того, щоб мінімізувати кількість лісових пожеж. Право відвідувати лісові масиви матимуть лише військові, силовики та рятувальники. Також аналогічне рішення прийняли у Камінь-Каширському районі.

Відповідний указ підписала голова Ковельської військової районної адміністрації Ольга Черен. Зазначається, що відвідувати лісові масиви буде заборонено усім цивільним як пішки, так і на транспорту. Натомість таке право залишається в усіх військових, органів місцевого самоврядування, прикордонників, лісівників, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, СБУ, Управління державної охорони, Міністерства внутрішніх справ.

Таким чином влада хоче запобігти виникненню лісових пожеж. «Зобов’язано міських, селищних, сільських голів спільно з керівниками лісогосподарських підприємств та ДСНС із залученням добровольчих формувань, вживати заходів щодо дотримання особами вимог пожежної безпеки в лісових масивах, недопущення самовільного спалювання сухої рослинності та пошкодження вогнем лісових насаджень, оперативної локалізації і ліквідації пожеж», – йдеться в указі.

Додамо, що 21 березня аналогічний указ підписала очільниця Камінь-Каширського району. Також 21 березня таке рішення прийняли в Хмельницькій області.

За інформацію ДСНС, лише за 22 березня на Волині сталось 19 пожеж, які охопили площу понад 19 гектарів. Загалом від початку року через спалювання сухої трави сталось 144 займання.