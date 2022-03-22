На Волині дозволили продавати весь алкоголь, включаючи міцні напої на спиртовій основі. Заборона діятиме лише під час комендантської години, з 23:00 до 6:00. Наказ передбачає також, що відповідні дозволи повинні прийняти керівники міст та громад.

Відповідний наказ голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підписав у вівторок, 22 березня. У ньому йдеться, що на території Волині дозволяється торгівля алкоголем, в тому числі, на спиртовій основі. Продавати його буде заборонено лише у період комендантської години.

Окрім цього, пункт другий цього наказу передбачає, що начальникам районних військових адміністрацій, голові обласної ради, сільським, селищним, міським головам необхідно прийняти рішення про скасування заборон на продаж алкогольних напоїв.

«У разі неприйняття відповідних рішень зазначеними посадовими особами підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності застосовувати положення цього наказу», – йдеться в наказі.

Додамо, що також 22 березня Юрій Погуляйко підписав наказ щодо зміни часу комендантської години. З цього дня вона триватиме з 23:00 до 06:00.

Заборона продажу алкоголю почала діяти на Волині 1 березня. Вже 17 березня голова адміністрації дозволив продавати пиво, вино та інші слабоалкогольні напої. З цим не погодились декілька громад та міст, зокрема, Луцьк, Володимир, Нововолинськ. Керівники цих міст публічно заявили, що у період воєнного стану продаж алкоголю є небажаним.