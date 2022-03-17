У Луцьку не продаватимуть пиво, вино та слабоалкогольні напої попри дозвіл Волинської військової адміністрації. Таке розпорядження підписав луцький міський голова Ігор Поліщук. На його думку, наразі вживання алкогольних напоїв недоречне.

Зазначимо, що напередодні голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що з 17 березня в області відновлять продаж пива, вина та інших слабоалкогольних напоїв, аби підтримати економіку області. Водночас продаж напоїв на спиртній основі далі залишається від забороною.

Втім, в цей же день луцький міський голова підписав розпорядження про заборону такого продажу. «У зв'язку з тим, що в Україні триває війна, у всіх населених пунктах в людей на руках величезна кількість зброї, відновлення продажу пива, вина та слабоалкогольних напоїв є не на часі в нашій громаді. Святкувати будемо після перемоги», – зазначив Ігор Поліщук.

Згодом про аналогічне рішення виконавчого комітету повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. «У місті проживає третина всіх переселенців, які прибули в Волинську область. У людей на руках зброя. Тому в місті має бути спокій і порядок», – зазначив він.

Додамо, що «сухий закон» у Луцьку триває з 28 лютого. Про факти незаконного продажу алкоголю просять повідомляти за номером 0670000679.