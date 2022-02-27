На Волині деякі громади почали приймати рішення про заборону продажу алкогольних напоїв. Йдеться про Камінь-Каширський район, Володимир-Волинську та Луцьку громади. Заборона стосується як міцних, так і слабоалкогольних напоїв.

Першою такі обмеження на Волині запровадила Володимир-Волинська міська територіальна громада у суботу, 26 лютого. У рішенні, яке прийняли члени виконкому, йдеться, що продаж алкогольних напоїв заборонено здійснювати з 00:00 27 лютого.

«Члени виконкому одноголосно прийняли рішення заборонити з 27.02.2022 року 00.00 продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових у об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства, розміщених на території Володимир-Волинської міської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Також подібне розпорядження підписала голова Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук у неділю, 27 лютого. У документі зазначено, що на території району заборонено продавати будь-які напої на спиртовій основі з метою попередження випадків травматизму і загибелі серед військових та цивільного населення.

Ввечері луцький міський голова Ігор Поліщук анонсував, що з 07:00 понеділка, 28 лютого, у Луцькій громаді буде також припинено продаж алкоголю. «Зараз для цього не час, зараз необхідно думати про безпеку, про порядок і дисципліну», – пояснив він.

Зазначимо, що це не перший випадок в Україні, коли влада забороняє продаж алкоголю в період воєнного стану. З суботи, 26 лютого, заборона почала діяти на території всієї Івано-Франківської області.