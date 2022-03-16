З 17 березня у Волинській області знову можна буде продавати пиво, вино та слабоалкогольні напої. Водночас заборона на продаж спиртних напоїв зберігається.

Як зазначив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко, таке рішення підготували з метою підтримки економіки регіону. «До уваги закладів торгівлі, підприємців області, крафтових виробників – від завтра, 17 березня 2022 року, на Волині дозволено легальний продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв», – йдеться у повідомленні.

Також голова адміністрації додав, що разом із цим зберігається заборона на продаж алкогольних напоїв на спиртній основі. Про такі випадки у Луцьку можна повідомляти муніципальну варту за номером 067 000 0679.

Зазначимо, заборона на продаж алкоголю на Волині почала діяти з 1 березня за рішенням Волинської обласної ради. Не всі продавці відреагували на заборону, відтак, аби вплинути на підприємців, муніципали навіть публічно знищили десятки ящиків з алкоголем.

Додамо, що раніше аналогічні рішення про дозвіл на продаж пива прийняли у Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях.