На Тернопільщині дозволили продаж слабоалкогольних напоїв. Рішення про продаж слабоалкогольних напоїв прийняли після звернення заводів-виробників пива. Про це 10 березня повідомив Тернопільщини голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«Ми на штабі оборони Тернопільщини прийняли рішення про дозвіл продажу пива на території області. Це зробили через те, що, по-перше, в постанові Кабміну вказано що пиво до алкогольних напоїв не належить, це як слабоалкогольний напій. А, по-друге, це основне, на території області в нас розташовані потужні виробництва пивних заводів, їхнє виробництво зупинене, обороту не має, страждає економіка області і країни. А люди мають працювати», – наголосив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Також він зазначив, що пиво не забороняли продавати в сусідніх областях з Тернопільщиною, в той час, як тут така заборона діяла.

Нагадаємо, що 27 лютого на Тернопільщині повністю заборонили продаж алкоголю. Таке рішення прийняли через те, що в Україні був введений воєнний стан. Подібні рішення прийняли також у Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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