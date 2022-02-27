На Тернопільщині повністю заборонили продаж алкоголю
Спиртне не продаватимуть, щоб не допустити провокацій та конфліктів серед населення
На території Тернопільської області заборонили продавати алкоголь. Заборона почала діяти з неділі, 27 лютого. Рішення про заборону алкоголю прийняли на засіданні штабу оборони Тернопільщини. Напередодні аналогічне рішення також було прийняте в Івано-Франківській області.
Тимчасово призупинити продаж спиртних та слабоалкогольних напоїв вирішили на засіданні штабу оборони Тернопільщини. «Ми прийняли рішення заборонити на Тернопільщині продаж алкогольних напоїв. Це зумовлено вимогами воєнного часу. Не час розважатися!», – заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що рішення штабу оборони розповсюджується не лише на магазини. «Заборона поширюється на магазини, кафе, ресторани та усіх, хто розповсюджує спиртні напої на території громади та області, загалом. Будь-який підакцизний алкоголь не можна продавати», – зазначив мер Тернополя Сергій Надал у вечірньому зверненні до мешканців міста.
Додамо, що рішення про заборону продажу алкоголю також напередодні прийняла Івано-Франківська та Чернігівська ОДА. Раніше заборона на алкоголь на час оголошення воєнного стану почала діяти в Ірпені, Турці, Володимир-Волинському та Херсоні.
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