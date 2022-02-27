Заборона поширюється на магазини, кафе та ресторани

На території Тернопільської області заборонили продавати алкоголь. Заборона почала діяти з неділі, 27 лютого. Рішення про заборону алкоголю прийняли на засіданні штабу оборони Тернопільщини. Напередодні аналогічне рішення також було прийняте в Івано-Франківській області.

Тимчасово призупинити продаж спиртних та слабоалкогольних напоїв вирішили на засіданні штабу оборони Тернопільщини. «Ми прийняли рішення заборонити на Тернопільщині продаж алкогольних напоїв. Це зумовлено вимогами воєнного часу. Не час розважатися!», – заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.