Чоловіків з інших міст просять приходити в Тернопільську міську раду

У Тернополі зобов'язали чоловіків, які приїжджають з міст, де ведуться активні бойові дії, реєструватися в громаді й ставати на військовий облік. Рішення про військовий облік прийняли сьогодні, 27 лютого, на засіданні штабу оборони Тернопільщини.

Міський голова Тернополя Сергій Надал під час брифінгу штабу оборони підтвердив, що усі біженці повинні зареєструватися, а чоловіків буде внесено на військовий облік.

«Сьогодні прийнято дуже важливе рішення. Оскільки до нас приїжджають дуже багато людей з інших областей. Ми розуміємо, коли до нас приїжджають жінки і діти, старші люди. Але ми не зовсім розуміємо, коли приїжджають дорослі мужчини і поводяться не зовсім адекватно. Тому сьогодні прийнято рішення, що всі, хто приїжджає з інших областей, зобов'язані зареєструватися в міській раді. А чоловіки віком від 18 до 60 років повинні надати військовий квиток і документи, щоб поставити їх у нас на облік у військовій частині і щоб вони також захищали нашу державу», – додав мер Сергій Надал.

Сім'ї, які прибувають в Тернопільську громаду, повинні після приїзду одразу з'явитися в приміщення Тернопільської міської ради для реєстрації. Прийом громадян відбувається з 09:00 до 17:00 за адресою вул.Листопадова, 5. Із собою мати паспорт, а для чоловіків, при наявності, військовий квиток.