Голова Чернівецької ОДА заявив, що чоловіки не є туристами

Чоловіки, віком від 18 до 60 років, які прибувають до Чернівецької області з інших областей, повинні стати на військовий облік. Про це під час брифінгу 27 лютого повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Осачук. Він зазначив, що чоловіки-біженці у час війни не є туристами, а лише супроводжують своїх рідних у безпечне місце.

«Я хочу чітко наголосити, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які привозять свої сім'ї для того аби їх захистити, – залишають свої сім'ї у безпеці тут, стають на військовий облік і відправляються на захист України у складі підрозділів, які формуються на наших територіях, або на територіях, звідки вони приїхали. Території Прикарпаття, Буковини, Закарпаття мають чим потішити туристів, але земляки чоловічої статі сьогодні є не туристами, а лише супроводжують своїх рідних у безпечну область. Ваш обов'язок, і ми про це подбаємо, – стати на військовий облік і допомагати всьому народу виганяти окупантів», – заявив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.

Чернівці продовжують приймати евакуйованих біженців

У Чернівцях людей з інших областей прийматимуть в готелі «Черемош», про це повідомив міський голова Роман Клічук. Наразі приміщення готують для поселення. Крім того, у місті підготували нічліг у школі №22 для людей, які прибувають з областей. Туди принесли ліжка, матраци та каримати. Також людей приймають в Українському Народному Домі. ZAXID.NET нагадує, якщо вам потрібен прихисток просимо звертатись на «гарячі лінії».

Для переселенців у Резиденції молоді продовжують збирають гуманітарну допомогу. Волонтери у соцмережах повідомляють, що зараз потрібні матраци та спальні мішки. Також ліки, а саме жарознижувальні, від тиску, активоване вугілля, бинти й джгути. Резиденція працює цілодобово, вона розташована за адресою: вулиця Головна, 41. Зібрані речі розвозять по місту, де оселили людей. Деякі люди з інших міст приходять по речі самі.

Крім того, як повідомило «Суспільне» власники кафе та пекарень Чернівців збирають в закладах потрібні для переселенців речі, також надають безкоштовну їжу та напої. Наприклад, у пекарнях за адресами Героїв Майдану, 150 і 160 та на Театральній, 6 збирають речі для спання та засоби гігієни. А кафе на вулиці Бандери, 3 людям з інших областей надає безкоштовну їжу та напої.

На Кобилянської, 11 готують безкоштовну вечерю й для членів територіальної оборони. Також безкоштовну їжу та напої люди можуть отримати в кафе на вулиці Шиллера, 7. Також для людей, яких поселяють в Українському Народному Домі у Чернівцях, готують безкоштовну їжу в барі на Вірменській, 26.

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