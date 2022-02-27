На Буковині чоловіків-біженців зобов'язали стати на військовий облік
Чернівці продовжують приймати евакуйованих, дня них готують безкоштовні обіди та збирають речі першої потреби
Чоловіки, віком від 18 до 60 років, які прибувають до Чернівецької області з інших областей, повинні стати на військовий облік. Про це під час брифінгу 27 лютого повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Осачук. Він зазначив, що чоловіки-біженці у час війни не є туристами, а лише супроводжують своїх рідних у безпечне місце.
«Я хочу чітко наголосити, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які привозять свої сім'ї для того аби їх захистити, – залишають свої сім'ї у безпеці тут, стають на військовий облік і відправляються на захист України у складі підрозділів, які формуються на наших територіях, або на територіях, звідки вони приїхали. Території Прикарпаття, Буковини, Закарпаття мають чим потішити туристів, але земляки чоловічої статі сьогодні є не туристами, а лише супроводжують своїх рідних у безпечну область. Ваш обов'язок, і ми про це подбаємо, – стати на військовий облік і допомагати всьому народу виганяти окупантів», – заявив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.
Чернівці продовжують приймати евакуйованих біженців
У Чернівцях людей з інших областей прийматимуть в готелі «Черемош», про це повідомив міський голова Роман Клічук. Наразі приміщення готують для поселення. Крім того, у місті підготували нічліг у школі №22 для людей, які прибувають з областей. Туди принесли ліжка, матраци та каримати. Також людей приймають в Українському Народному Домі. ZAXID.NET нагадує, якщо вам потрібен прихисток просимо звертатись на «гарячі лінії».
Для переселенців у Резиденції молоді продовжують збирають гуманітарну допомогу. Волонтери у соцмережах повідомляють, що зараз потрібні матраци та спальні мішки. Також ліки, а саме жарознижувальні, від тиску, активоване вугілля, бинти й джгути. Резиденція працює цілодобово, вона розташована за адресою: вулиця Головна, 41. Зібрані речі розвозять по місту, де оселили людей. Деякі люди з інших міст приходять по речі самі.
Крім того, як повідомило «Суспільне» власники кафе та пекарень Чернівців збирають в закладах потрібні для переселенців речі, також надають безкоштовну їжу та напої. Наприклад, у пекарнях за адресами Героїв Майдану, 150 і 160 та на Театральній, 6 збирають речі для спання та засоби гігієни. А кафе на вулиці Бандери, 3 людям з інших областей надає безкоштовну їжу та напої.
На Кобилянської, 11 готують безкоштовну вечерю й для членів територіальної оборони. Також безкоштовну їжу та напої люди можуть отримати в кафе на вулиці Шиллера, 7. Також для людей, яких поселяють в Українському Народному Домі у Чернівцях, готують безкоштовну їжу в барі на Вірменській, 26.
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