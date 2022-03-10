В школах для проживання облаштували спортивні та актові зали

Сім шкіл Тернополя переобладнали під тимчасові центри перебування переселенців. Таке рішення прийняло міське управління освіти. Для проживання біженців у школах переобладнали спортивні та актові зали, в яких розмістили місця для ночівлі. Також є їдальні, а також умивальники та душ.

У школах Тернополя можуть розмістити близько 900 вимушено переселених людей. В кожному навчальному закладі облаштували мінімум по 100 місць для ночівлі. «Завдяки спільним зусиллям волонтерів та директорів і вчителів у місті облаштовують додаткові приміщення для тимчасового розміщення громадян у навчальних закладах Тернополя. Станом на 10 березня уже готові до прийому внутрішньо переселених осіб сім шкіл. Навчальні заклади розташовані в найбільших районах Тернополя», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Приміщення для біженців облаштували у школі №14 на вул. Клима Савури, 1 (до 160 осіб), школі №16 на вул. Винниченка, 2 (150 осіб), школі №19 на вул. Братів Бойчуків, 2 (150 осіб), школі №28 на бульварі Д. Вишневецького, 8 (180 осіб), школі №10 на вул. Лесі України, 3-А (100 осіб), економічному ліцеї №9 на вул. Макаренка, 1 (120 осіб), Галицькому коледжі ім. В’ячеслава Чорновола на вул. Б. Хмельницького, 15 (40 осіб).

У навчальних закладах, де облаштували центри проживання, також працюватимуть психологи і педіатри, які надаватимуть необхідну допомогу дітям та дорослим. До слова, тимчасове поселення у ці заклади освіти відбувається через Гуманітарний штаб, який облаштували на залізничному вокзалі Тернополя.

Контактні телефони: (098) 174 7741, (067) 844 2278. Щоб отримати їжу, одяг, засоби гігієни, можна телефонувати за номером телефону (068) 126 6482.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET