В п'ятницю, 11 березня, на штабі оборони Тернопільщини вирішать чи розпочнеться навчання в школах області

В школах Тернополя з 14 березня відновлять дистанційне навчання. Міське управління освіти також закликало долучитися до онлайн уроків школярів, які переїхали в місто з областей, де зараз ведуться військові дії. Про відновлення дистанційного навчання розповів мер Тернополя Сергій Надал.

«На жаль, через війну в Україні відновити звичайне навчання у школах наразі ми не можемо, але діти мають здобувати освіту. Тому сьогодні прийняли рішення відновити онлайн-уроки для дітей. Також заохочуємо до навчання дітей, які приїхали у Тернопіль з інших областей. Для цього батькам необхідно звернуться до директора школи, яка найближча до їх місця проживання», – пояснив міський голова Сергій Надал.

В міській раді також повідомили, що наразі садочки у Тернополі працювати не будуть. В області питання відновлення дистанційного навчання в селах і в районних містах залишається ще відкритим, заявила ZAXID.NET директорка департаменту освіти Тернопільської ОВА Ольга Хома.

«Зараз в Україні воєнний стан і ситуація змінюється кожної години. Тому ми попередньо проговорили це питання, але все-таки в п'ятницю на штабі оборони Тернопільщини буде винесено остаточне рішення, чи будуть відновленні дистанційні уроки», – додала Ольга Хома.

Раніше про відновлення навчання повідомили на Львівщині. У львівському обласному департаменті освіти заявили, що кожна школа самостійно вирішуватиме, як відбуватиметься навчання – у дистанційній чи очній формі.

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