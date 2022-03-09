До навчального процесу рекомендують долучити дітей переселенців

У закладах середньої освіти на Львівщині 14 березня відновлюють навчання. Кожна школа самостійно вирішуватиме, як відбуватиметься навчання – у дистанційній чи очній формі. Також школи мають надати можливість долучитися до навчання дітям-переселенцям. Про це 9 березня повідомив департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Напередодні Міністерство освіти і науки України рекомендувало відновити освітній процес після завершення весняних канікул, які тривали два тижні від початку воєнних дій в Україні. Але організація навчального процесу у різних містах України відрізнятиметься, в залежності від ситуації в місцевості.

Департамент освіти і науки повідомляє, що безпекова ситуація на Львівщині дозволяє закладам загальної середньої освіти за погодженням з військовою адміністрацією обрати одну з таких форм навчання: очну чи змішану (з урахуванням виконання працівниками закладу освіти заходів та завдань, що визначені військово-цивільною адміністрацією) або дистанційну (з використанням єдиної для закладу навчальної платформи).

«9 березня кожен заклад освіти має визначитися з формою навчання. Для цього необхідно врахувати чинники безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах військового стану. Інформація подається у відділи освіти райдержадміністрацій. Кожен заклад освіти має забезпечити можливість долучення до освітнього процесу дітям, що тимчасово переїхали на Львівщину через злочинні дії РФ», — повідомили у департаменті освіти Львівщини.

До навчання у закладі освіти Львівщини рекомендують долучити також дітей шкільного віку з внутрішньо переміщених родин, які тимчасово проживають у населеному пункті.

Для детальнішого роз’яснення працює «гаряча лінія»: 096 014 37 08, 093 547 37 83. Контактна особа Таня Полянчич.

Нагадаємо, через ситуацію в країні Міносвіти цього року знову скасувало проведення ДПА в 4 і 9 класах. Також рекомендує відмінити ЗНО.