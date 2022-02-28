Міністерство освіти і науки України вирішило цього року скасувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів. Попередні два роки така відміна була спричинена пандемією коронавірусу, а тепер – воєнними подіями в країні.

Відповідний наказ міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав 28 лютого, повідомляє сайт МОН.

«Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, підписав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», – повідомив Сергій Шкарлет.

Через воєнні дії міністерство також продовжило реєстрацію на основну сесію ЗНО до 9 квітня.

Додамо, що від понеділка, 28 лютого, львівські школи оголосили канікули на два тижні для безпеки учнів.