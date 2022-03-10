Мер Львова Андрій Садовий розповів про відновлення навчання у школах із понеділка, 14 березня. Учні молодших класів та старша школа навчатимуться дистанційно, діти з інших регіонів також зможуть приєднатись онлайн.

«Для дітей, які приїхали з інших регіонів і сьогодні живуть у приміщеннях наших шкіл, навчання буде організовано в приміщенні тієї ж школи, також онлайн. Якщо мова йде про дітей, які разом із рідними живуть у домівках львів’ян, приватних прихистках чи хостелах, то батьки повинні зареєструватись у найближчій школі, і їхні діти також будуть мати можливість приєднатись до навчання. Якщо немає відповідної техніки для участі в заняттях, школи старатимуться надати таку можливість», – написав мер Львова.

Щодо дітей дошкільного віку, то Андрій Садовий розповів, що наступного тижня у місті планують налагодити роботу садків.

«Будівлі та приміщення деяких садочків наразі також використовуються для того, щоб приймати тимчасово переміщених осіб. Однак ми спробуємо наступного тижня перепланувати роботу таким чином, щоб хоча б частково відновлювати роботу і створювати резервні садочки, тому що місто має працювати», – додав Андрій Садовий.

Студентів мер закликав самостійно дізнаватись інформацію щодо відновлення навчального процесу, оскільки кожен університет приймає індивідуальні рішення. За даними мера, «Львівська політехніка» наступного тижня ще не відновлюватиме навчальний процес, а ЛНУ ім. Франка навпаки, відновлює навчання онлайн.

Нагадаємо, через ситуацію в країні Міносвіти цього року знову скасувало проведення ДПА в 4 і 9 класах. Також рекомендує відмінити ЗНО.