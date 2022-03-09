Міністерство освіти пропонує одноразово у цьому році скасувати для 11 класів складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

«Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити», – повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За словами міністра, ця пропозиція узгоджена з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради, освітянською та батьківською спільнотами.

Міністр також відзначив, що одноразове скасування ЗНО «необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час».

Також через воєнні дії в Україні скасували проведення пробного ЗНО.

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