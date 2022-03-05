Заборона на продаж алкогольних напоїв у Луцьку діє з 28 лютого

У Луцьку поліція та муніципальна варта знищили десятки ящиків алкоголю, які підприємець продавав попри заборону. Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що на такі кроки йдуть тоді, коли підприємці не реагують на попередження. Заборона продажу алкоголю в Луцьку почала діяти 28 лютого.

Відео, на якому поліція та працівники муніципальної варти ящиками знищують алкоголь, опублікував луцький міський голова ввечері 4 березня. «Ми попереджали усіх кілька разів. Розпорядження міського голови про заборону продажу алкоголю в дії. Дякую поліції та муніципальній варті за роботу в цьому напрямку», – зазначив він.

У зверненні зранку наступного дня він уточнив, що на такі кандинальні кроки йдуть тоді, коли продавець не реагує на зауваження правоохоронців. «Вчора я публікував відео як поліція працює з тими, хто не бажає виконувати розпорядження, хто не реагує зауваження. Тому що перед тим, як знищити цю партію алкоголю, яку намагались продати, поліція попереджала про неприпустимість. На перший раз завжди намагаються попереджати. Якщо підприємець не розуміє, тоді знищується партія алкоголю та складаються адміністративні матеріали і людину притягують до відповідальності», – пояснив Ігор Поліщук.

Зазначимо, у Луцьку з 28 лютого заборонено продавати алкоголь у зв'язку з воєнним станом. Аналогічне обмеження діє по всій Волинській області. Мешканців міста, яким відомо про нелегальні точки продажу спиртних напоїв, просять повідомляти про це муніципальну варту за номером 067 000 0679.

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