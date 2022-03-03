Луцький міський голова Ігор Поліщук попросив мешканців Луцька повідомляти про точки, де продають алкоголь. З 28 лютого продаж алкогольних напоїв у місті заборонений, 1 березня відповідні обмеження прийняла Волинська облрада у межах всієї області. З порушниками працюватиме муніципальна варта, на продавців складатимуть адмінпротоколи.

У своєму ранковому зверненні 3 березня луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що ситуація у місті залишається контрольованою. Цієї ночі на дорогах працювала снігоприбиральна техніка. Він нагадав, що з 28 лютого в місті заборонений продаж спритних напоїв у зв'язку з воєнним станом.

«Якщо ви маєте факти продажу алкоголю у воєнний час, прошу звертатись на гарячу лінію департаменту муніципальної варти, в групу швидкого реагування за номером 067 000 0679 для того, щоб вони виїжджали, працювали з тими, хто порушує такі вимоги і повідомляли поліцію, складали всі необхідні адміністративні матеріали для притягнення таких осіб до відповідальності», – зазначив він.

Також Ігор Поліщук попросив лучан повідомляти муніципальну варту про зачинені під час повітряної тривоги укриття. Обіцяють, що цю проблему будуть вирішувати.

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