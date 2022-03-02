За словами Ігоря Поліщука, ситуація у Луцьку на сьомий день війни залишається контрольованою

Луцький міський голова Ігор Поліщук пригрозив жостким покаранням мародерам, яких затримуватимуть у місті. За його словами, Луцьк постійно патрулюють правоохоронці та учасники батальйону оперативного реагування, вони контролюють, аби у місті не було мародерів.

У ранковому зверненні 2 березня Ігор Поліщук зазначив, що наразі ситуація в місті залишається контрольованою, а всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують працювати.

«Звертаюсь до тих, хто хоче посягнути на чуже майно, користуючись тим, що люди зараз виїхали за кордон або в іншу область. Ні для кого не секрет, що сьогодні пустує багато квартир і багато будинків. Застерігаю вас, ви бачите, що відбувається з мародерами в інших містах. У нашому місті буде ще гірше! Тому що у нас патрулює місто батальйон оперативного реагування, патрулюють добровольці, поліція і муніципальна варта. Не допускайте до того, щоб вам за вашу спробу мародерства завдали шкоди здоров'ю, або й життю», – зазначив Ігор Поліщук.

Також він попросив роботодавців заплатити працівникам зарплату за лютий. «Звертаюсь до усіх роботодавців. Сьогодні особливо складний час. За можливості прошу виплатити людям заробітну плату за лютий, щоб люди могли придбати товари першої необхідності і продукти харчування, щоб прожити цей важкий період часу», – закликав луцький міський голова.

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