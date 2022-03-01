З міського бюджету також спрямували субвенцію на придбання та встановлення системи оповіщення

Луцька міськрада виділила 10 млн грн на закупівлю продуктів харчування. За ці гроші місто придбає стратегічний запас продуктів, який використають у випадку гострої гуманітарної кризи. Також в цей день збиралась Волинська облрада, на оборону області та боротьбу з диверсантами депутати виділили 22,5 млн грн.

Позачергове засідання сесії Луцької міськради відбулось у вівторок, 1 березня. Депутати проголосували за рішення виділити 10 млн грн на закупівлю продуктів харчування. Як зазначив міський голова Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на створення стратегічного запасу на випадок виникнення гострої гуманітарної кризи. Він зауважив, що люди матимуть можливість не голодувати.

З міського бюджету також спрямували субвенцію на придбання та встановлення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення.

Крім того, в цей же день на позачергову сесію зібрались депутати Волинської облради. Вони виділили сумарно 22,5 млн грн на фінансування військових частин, правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони. Ці ж гроші витратять на посилену боротьбу з диверсантами.

Також майже 3 млн грн додано на реалізацію Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.