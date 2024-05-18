ДТП сталася 17 травня близько 20:35 на вулиці Науковій у Львові

Ввечері у п’ятницю, 17 травня, у Львові автомобіль BMW наїхав на шестирічного хлопчика. Дитина зазнала травм і її госпіталізували до лікарні. Про це інформує Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталася 17 травня близько 20:35 на вулиці Науковій у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW, 25-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, шестирічного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.