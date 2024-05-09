Потрійна аварія сталась на Житомирщині, унаслідок зіткнення усі автомобілі загорілись

На Житомирщині трапилась важка ДТП за участі трьох авто, які через зіткнення загорілись. У аварії загинули двоє червоноградських волонтерів: Віталій Дубас та Борис Голод.

Як повідомили у поліції Житомирської області, аварія сталась 8 травня близько 04:30 поблизу с. Миколаївка Звягельського району. За попередніми даними, DAF зіткнувся із вантажівкою Mercedes-Benz Atego, що стояла на узбіччі. Після цього з автомобілем DAF зіткнувся мікроавтобус Mercedes Vito, що рухався в попутному напрямку. Через зіткнення відбулося займання всіх автомобілів. У ДТП загинули два пасажира мікроавтобуса Mercedes Vito.

За даними Червоноградської міськради Львівщини, одним із загиблих є місцевий волонтер, батько шести дітей Віталій Дубас – він їхав з гуманітарним вантажем на передову.

Борис Голод (ліворуч) та Віталій Дубас (праворуч)

«Віталій Дубас постійно брав участь у поїздках на передову, доставляючи гуманітарні вантажі та автівки для наших захисників. Часто жертвуючи особистими справами та роботою, їхав до військових, відгукуючись на кожну потребу», – повідомили у міськради.

Згодом у міськраді повідомили прізвище другого загиблого – це 22-річний волонтер Борис Голод – мешканець Белзької громади, він працював та волонтерив у Червонограді. Спільно з іншими майстрами ремонтував автівки для військових та їздив з гуманітарними вантажами на передову.