Спортсмен мобілізувався до ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення

У неділю, 5 травня, під час виконання бойового завдання загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. Про це повідомили у неділю, 6 травня у Telegram-каналі Національного олімпійського комітету України.

«5 травня на війні з ворогом загинув заслужений майстер спорту України; учасник Олімпійських ігор-2016, де посів 4 місце; дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко», – йдеться у повідомленні НОК України.

Зазначається, що Олександр Пєлєшенко мобілізувався до Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра! Це дуже важка втрата для всієї важкоатлетичної спільноти України», – написав державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк.

Важкоатлет Олександр Пєлєшенко

Відомо, що Олександр Пєлєшенко народився 7 січні 1994 року у місті Петрово-Красносілля Луганської області. За даними «Суспільне Спорт», у 2018 році спортсмена відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.

На момент загибелі спортсмену було 30 років.

Нагадаємо, у понеділок, 15 квітня, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув сержант 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Він був громадським активістом, працював у благодійному фонді Сергія Притули, а також є автором, у якій закликав Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. Павло Петриченко був також одним із засновників громадського руху «Хто замовив Катю Гандзюк?».