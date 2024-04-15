32-річний Павло Петриченко служив сержантом у 59-й окремій мотопіхотній бригаді

У понеділок, 15 квітня, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув сержант 59-ї окремої мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Про це повідомила сестра аеророзвідника Марина Петриченко у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Сьогодні (15 квітня, – ред.)на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Про місце та час прощання повідомимо згодом», – написала Марина Петриченко.

Співчуття з приводу загибелі Павла Петриченка висловив також Сергій Притула.

«Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати», – написав Сергій Притула.

Зазначимо, що 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка у листопаді 2022 року брала участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правобережжя Херсонщини. Наразі бригада виконує бойові завдання біля Авдіївки Донецької області.

Що відомо про Павла Петриченка

До повномасштабного вторгнення Павло Петриченко працював проектним менеджером у благодійному фонді Сергія Притули та брав участь у багатьох громадських ініціативах. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році Павло Петриченко очолив штаб новоствореної партії Сергія Притули. У квітні 2022 року Павло мобілізувався до Збройних сил України, служив аеророзвідником у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Наприкінці березня 2024 року Павло Петриченко надав розголосу проблемі гральної залежності серед військовослужбовців. Зокрема, військовий став автором петиції, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану.

Того ж дня петиція набрала необхідну кількість підписів і її прокоментував Володимир Зеленський. Глава держави доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони підготувати аналітику щодо цього питання. Павло Петриченко був також одним із засновників громадського руху «Хто замовив Катю Гандзюк?».