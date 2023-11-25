На Запоріжжі у боях загинув Сергій Павліченко

На фронті загинув один з ультрас київського «Динамо» Сергій Павліченко, якого разом з батьком за часів Януковича засудили за нібито вбивство судді на початку 2010-х років. Про це повідомили у ФК «Динамо».

Сергій Павліченко був бійцем 78 полку десантно-штурмових військ.

«​​​​​​Знову чорна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Небесне військо поповнив громадський активіст та уболівальник «Динамо» Сергій Павліченко», – написали у футбольному клубі.

Чоловік загинув 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області.

Нагадаємо, 2012 року Сергій Павліченко отримав вирок у справі вбивства судді Сергія Зубкова. Його засудили до 13 років позбавлення волі, а його батька – Дмитра Павліченка – до довічного ув’язнення.

24 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення політв’язнів. У списку політв’язнів 23 людини, зокрема, засуджені за звинуваченням у вбивстві судді батько і син Дмитро і Сергій Павліченки. 25 лютого 2014 року Сергій Павліченко вийшов з колонії на Харківщині, де відбував термін ув’язнення.