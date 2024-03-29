Молодший сержант Сергій Кондратюк загинув 28 березня у ДТП на території Рівненської області

28 березня у Рівненській області трапилась смертельна ДТП – 45-річний водій Audi А6 в’їхав у відбійник та загинув. Згодом у Радехівській міськраді повідомили, що загиблим є військовий Сергій Кондратюк із Львівщини.

Як вказано у повідомленні Радехівської міськради, 45-річний Сергій Кондратюк був молодшим сержантом, сержантом з матеріального забезпечення 3 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону. Він загинув 28 березня у ДТП на території Рівненської області. Кортеж із тілом загиблого Сергія Кондратюка зустрінуть 29 березня о 19:00 у Радехові.

Сергій Кондратюк за кермом Audi А6 в’їхав у відбійник та загинув

ZAXID.NET повідомляв про цю смертельну аварію. За даними поліції Рівненської області, 45-річний мешканець Львівщини за кермом Audi А6 не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник – від отриманих травм він загинув на місці.