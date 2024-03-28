Біля села Самостріли Рівненського району сталася смертельна ДТП

У четвер, 28 березня, біля села Самостріли Рівненського району сталася смертельна ДТП. Водій Audi А6 не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник – від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомили в прес-службі поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, близько 02:20 на трасі Київ – Чоп 45-річний житель Львівської області, який був за кермом Audi А6, не впорався з керуванням і протаранив відбійник.

«Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми несумісні з життям. Незначні травми отримав і 45-пасажир, уродженець Львівщини», – зазначають у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).