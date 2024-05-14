ДТП сталась на вулиці Пасічній

У понеділок, 13 травня, близько 15:30 на вул. Пасічній у Львові автобус «Електрон» збив пішохода – 11-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Водій автобуса – 32-річний житель одного з сіл Львівського району. Постраждалий – львів’янин. Із отриманими травмами дитину доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.