Аварія трапилась 13 травня 2024 року на вул. Пасічній

Личаківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності водія автобуса, який збив 11-річного хлопця на пішохідному переході. Справу щодо водія закрили через примирення із мамою потерпілого.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні, водія автобуса «Електрон» обвинувачували у порушенні правил дорожнього руху (ПДР), зокрема він був неуважним за кермом автобуса, не зменшив швидкість, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, і наїхав на 11-річну дитину на переході. Аварія трапилась 13 травня 2024 року на вул. Пасічній.

Хлопця доставили у лікарню, де медики діагностували закритий перелом лівої плечової кістки та струс головного мозку, які, згідно з судово-медичною експертизою, відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Щодо водія порушили кримінальну справу за ч.1 ст.286 ККУ. Обвинувачений визнав свою провину у вчиненні ДТП і у підготовчому засіданні подав заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності через примирення із потерпілим. Таку ж заяву подала мама хлопця. Прокурор не заперечував проти задоволення цих заяв.

Справу розглянув суддя Роман Грицко, який звільнив водія від кримінальної відповідальності та закрив справу через примирення з потерпілим. Арештований автобус мають повернути АТП-1. Ухвалу ще можна оскаржити.