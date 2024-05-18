17-річний мотоцикліст зіткнувся із маршруткою

У Вараші Рівненської області у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. Хлопець зіткнувся із маршруткою. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Рівненщини.

Подія трапилась у п’ятницю, 17 травня, на вулиці Центральній близько 22:30. Слідчі встановили, що 17-річний житель села Діброва, водій мотоцикла Lifan, не впорався із керуванням та зіткнувся із попутним маршрутним таксі «Mersedes Benz», яким керував 47-річний рівнянин.

«Медики швидкої на місці події намагались врятувати життя неповнолітнього, однак, від отриманих травм він загинув», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, мотоцикл належав батьку загиблого, але хлопець мав посвідчення водія та їхав у мотошоломі.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці розпочали досудове розслідування. Поліцейські також встановили, що водій мікроавтобуса був тверезий.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, внаслідок потрійного ДТП в Києві загинула півторарічна дівчинка. Ще двоє травмованих, чоловік та вагітна жінка, перебувають у лікарні у важкому стані.