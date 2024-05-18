У Києві зіткнулись три авто

У Дніпровському районі Києва сталась потрійна ДТП. Внаслідок аварії загинула півторарічна дитина. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

Подія трапилась у п’ятницю, 17 травня, близько 12:30. Як встановили правоохоронці, 39-річний водій BMW, рухаючись по Броварському проспекту, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Changan. Від удару водій Changan втратив курсову стійкість та зіткнувся з Chevrolet Aveo, який їхав у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення загинула півторарічна дівчинка, яка перебувала у Chevrolet Aveo. Водій та вагітна пасажирка Chevrolet Aveo отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Поліцейські затримали водія BMW, алкотестер Drager показав, що чоловік на момент ДТП був тверезий.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 14 травня на трасі Мукачево – Львів водій Renault збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.