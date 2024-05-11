Троє правоохоронців загинули на місці події

У суботу, 11 травня, у передмісті Вінниці сталась аварія за участю поліцейських. Внаслідок ДТП загинули троє правоохоронців. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Вінницькій області.

Подія трапилась близько 12:00. На об’їзній дорозі Вінниці зіштовхнулись три легкових автомобілі. Попередньо слідчі встановили, що троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще одного правоохоронця госпіталізували до лікарні. У Нацполіції зазначили, що під час аварії правоохоронці не перебували на службі, а повертались з навчання.

Також травми отримали водій та пасажири другого автомобіля – Toyota Tundra. Їх теж госпіталізували до лікарні.

«Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає. Третій автомобіль отримав механічні пошкодження», – повідомили у Нацполіції Вінниччини.

На місці аварії тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років.