У загиблого поліцейського залишилася дружина та 6-річний син

У Хустському районі внаслідок ДТП загинув працівник місцевого управління поліції, старший сержант Йосип Токач. 36-річного чоловіка збила автівка.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 10 січня, смертельна аварія сталася напередодні ввечері на дорозі між селами Хустщини.

Йосип Токач працював у правоохоронних органах з 2012 року

«Поліцейський загинув ввечері 9 січня внаслідок наїзду на нього автомобіля між селами Вишково та Велятино. Правоохоронцю було 36 років, у загиблого поліцейського залишилася дружина та 6-річний син», – інформують у поліції і додають, що Йосип Токач працював у правоохоронних органах з 2012 року. Останнє місце його роботи – сектор реагування патрульної поліції Хустського районного управління поліції.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.