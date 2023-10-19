Назарій Андрушків був у патрульній поліції з 2015 року

На війні загинув 33-річний львівський патрульний Назарій Андрушків, який пішов воювати після повномасштабного вторгнення Росії. Назарій Андрушків був одним із шести обвинувачених у смерті 22-річного львів’янина Володимира Клима, який помер від удушення наркотиками біля грального закладу у Львові взимку 2018 року. Справа досі перебуває на повторному розгляді в суді.

Назарій Андрушків був родом з селища Козова на Тернопільщині. У 2015 році прийшов працювати у патрульну поліцію, покинувши високооплачувану роботу. Проходив службу в підрозділі тактико-оперативного реагування (ТОР), а згодом у відділі тактичної підтримки Тac Team.

Перебував на фронті з перших днів повномасштабної війни. В одному з інтерв’ю він розповідав, що разом зі своїм підрозділом спершу ніс службу на Київщині, а згодом на півдні України. Загинув Назарій Андрушків під час виконання бойових завдань на сході України.

Співчуття батькам Назарія Андрушківа у зв’язку із загибеллю сина з’явилося на сторінці Центру культури і дозвілля Козівської селищної ради, де проживають його батьки. «Колектив КЗ «ЦКД» Козівської селищної ради висловлює щирі співчуття сім'ї Андрушків Світлані Борисівні та Михайлу Ярославовичу з приводу героїчної загибелі їх сина, захисника України – Назарія Андрушківа», – йдеться в повідомленні.

Інформацію про загибель патрульного ZAXID.NET також підтвердили в поліції Львівщини.

Назарія Андрушківа та ще п’ятьох львівських патрульних звинуватили у смерті 22-річного львів’янина Володимира Клима, який загинув від удушення пакетиком з наркотиками біля грального закладу у Львові у 2018 році. Вироком Галицького районного суду патрульних засудили на вісім років тюрми, але цей вирок згодом скасував Тернопільський апеляційний суд через недостатні докази вини поліцейських у смерті хлопця. У вересні 2022 року Верховний Суд скерував справу на новий розгляд в апеляційній інстанції.