Справу шістьох поліцейських, обвинувачених у смерті 22-річного львів'янина біля грального закладу, повторно розглянуть в апеляції

Верховний Суд на засіданні у вівторок, 27 вересня, призначив новий розгляд в апеляційній інстанції справи шістьох львівських патрульних, звинувачених у перевищенні повноважень, що призвело до смерті 22-річного львів’янина Володимира Клима.

Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, якою справу проти працівників поліції закрили через відсутність достатніх доказів вини, повідомляє «Судовий репортер».

Повний текст рішення мають оголосити 3 жовтня.

22-річний львів’янин Володимир Клим помер 9 лютого 2018 року. Поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) проводили рейд у салоні гральних автоматів на вул. Куліша у центрі Львова. Під час затримання поліцейськими хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками та помер від удушення.

Вироком Галицького районного суду Львова у серпні 2021 року шістьох поліцейських Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського визнали винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усі шістьом присудили по вісім років в’язниці, позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років. Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого.

Тернопільський апеляційний суд у лютому цього року скасував вирок першої інстації та закрив кримінальне провадження через недостатні докази винуватості поліцейських у смерті хлопця. Це рішення родичі померлого Володимира Клима оскаржили в касації.