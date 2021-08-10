Шістьох ТОРівців засудили до восьми років позбавлення волі, однак через розгляд справи в апеляції вони продовжують працювати у поліції

Галицький районний суд оприлюднив вирок, яким шістьох поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції засудили до восьми років ув’язнення. Їх звинувачують у смерті 22-річного львів’янина Володимира Клима, який помер під час поліцейського рейду у гральному закладі 3,5 роки тому. З оприлюдненого вироку стали відомі нові деталі цієї справи.

У матеріалах справи вказано, що 9 лютого 2018 року, близько 00:30, шестеро патрульних підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Назарій Андрушків, Станіслав Гетьман, Олександр Демчина, Степан Дорош, Дмитро Леськів та Олег Устіяновський зайшли до грального закладу «Національна лотерея» на вул. Куліша, 4 для перевірки. Однак суд вважає, що видимої службової необхідності для перевірки не було, оскільки поліцейські не отримували попередніх повідомлень про можливі правопорушення в гральному закладі.

Зайшовши в заклад, патрульні не повідомили адміністрацію та відвідувачів про проведення перевірки та розділилися на кілька груп. Ці дії поліцейських суд розцінив як порушення ч. 2 ст. 30, а також ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» – патрульні не мали підстав вважати, що хтось із відвідувачів «Національної лотереї» має заборонені речі, тому, почавши перевірку відвідувачів, поліцейські вийшли за межі своїх повноважень.

Підійшовши до Володимира Клима, який сидів за гральним автоматом, поліцейські не повідомили його про причину перевірки та про документи, на підставі яких його перевіряють. На прохання патрульних Володимир Клим добровільно виклав на стіл лотерейного терміналу речі зі своїх кишень. Поліцейські почали перевіряти речі затриманого, в цей час він дістав із кишені поліетиленовий згорток і поклав його собі в рот. Після цього його, попри опір, поклали на землю, а коли він почав кричати і просити допомогу – його вивели на вулицю із зав’язаними руками.

Суд вважає перевищенням повноважень обшук потерпілого та застосування до нього фізичної сили без попередження, як того вимагає закон. У суді також стверджують, що саме незаконні насильницькі дії із затримання Володимира Клима призвели до того, що пакет, який він кинув до рота під час обшуку, перемістився в дихальні шляхи і призвів до удушення.

«Надалі, незважаючи на те, що Володимир Клим перебував на підлозі у безпорадному та знерухомленому стані, а працівникам поліції було достовірно відомо про погіршення самопочуття та перебування у його ротовій порожнині стороннього предмета, перевищуючи свої службові повноваження та продовжуючи незаконні дії, троє поліцейських утримували Володимира Клима у лежачому положенні, який на той час перебував при свідомості, чим позбавили його можливості самодопомоги, тобто самостійно вийняти сторонній предмет із ротової порожнини», – йдеться у вироку суду.

Суд також враховує свідчення анонімного відвідувача закладу, за словами якого, поліцейські після того, як затриманому стало зле, нібито припідняли його і знову кинули на підлогу, вдаривши його при цьому у спину. Далі поліцейські намагалися самостійно надати допомогу Володимиру Климу, затиснувши при цьому його руки пластиковою затяжкою.

У суді Назарій Андрушків, Станіслав Гетьман, Олександр Демчина, Степан Дорош, Дмитро Леськів та Олег Устіяновський своєї вини не визнали і відмовились надати свої пояснення.

За словами батька загиблого, про смерть сина їх повідомив родич. Коли вони приїхали у гральний заклад, то побачили вже мертвого сина з синцями та саднами на обличчі та руках. Адміністрація закладу показала батькам відео з камер спостереження, з якого вони дійшли висновку, що їх син помер через незаконні дії правоохоронців, адже син не вживав наркотиків і не порушував правил поведінки у закладі, тож підстав для його обшуку не було. Мама загиблого припускає, що правоохоронці напали на хлопця, аби виявити або підкинути йому наркотики, а потім вимагати за це гроші за непритягнення до відповідальності. Родичі загиблого, зокрема мама, батько, сестра з чоловіком, брат та бабуся, просили суд виплатити їм майже 7,6 млн грн моральної та матеріальної шкоди.

Працівники «Національної лотереї», які свідчили в суді, дали фактично однакові свідчення, пояснивши, що на місце поліцейських не викликали, а коли ті виводили хлопця з закладу, він видавав дивні «тваринні» звуки і просив про допомогу. Інших нових деталей інциденту вони не розповіли. Колеги поліцейських, які того вечора прибули з ними на перевірку закладу, розповіли, що загиблий опирався перевірці поліцейських, а після того, як йому стало погано через проковтнутий поліетиленовий пакет, патрульні надавали йому першу допомогу.

Лікарка швидкої допомоги, яку на місце викликали поліцейські, повідомила, що домедичну допомогу загиблому надавали не правильно, зокрема, через верхній одяг і зі зв’язаними руками.

«У такій ситуації, коли було встановлено, що у потерпілого в роті є сторонній предмет, не можна було його обмежувати в рухах, дозволити самому виплюнути чи витягнути сторонні предмети з порожнини рота. Проте, руки у потерпілого були сильно затягнуті затяжками і знаходились вздовж тіла, відтак, він не зміг сам собі допомогти. З лівої руки затяжку знімали вже у присутності медиків», – ідеться у матеріалах справи.

За висновками судової медичної експертизи, 22-річний Володимир Клим помер від удушення через закриття дихальних шляхів стороннім предметом. Під час експертизи на тілі померлого виявили синці біля вух, підшкірний крововилив у правому оці, садна на голові та обличчі та можинні крововиливи на тілі. В організмі загиблого слідів алкоголю чи наркотиків не виявили.

Прикметно, що інформація про вміст поліетиленового пакета, яким задушився Володимир Клим, у матеріалах справи не вказана, натомість у речових доказах зазначено, що наркотичні речовини після оголошення вироку необхідно знищити. Однак, ще під час досудового слідства йшлося, що усередині пакета був канабіс, а у списку особистих речей загиблого було ще два згортки з білим порошком і зеленою речовиною.

Враховуючи докази і покази свідків, 3 серпня суддя Галицького районного суду Ірина Волоско визнала усіх шістьох поліцейських винними за ч. 1 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 3 ст. 364 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків) ККУ.

Патрульним призначили по 8 років позбавлення волі. Крім цього, патрульних позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років.

Також вони мають заплатити 48,8 тис. грн за проведення експертиз. Із держбюджету родичам загиблого мають виплатити понад 4 млн грн моральної та матеріальної компенсації.

У поліції заявили, що поліцейські діяли у межах своїх повноважень і готують апеляцію на цей вирок Галицького районного суду. Доки вирок не вступив у дію всі обвинувачені поліцейські продовжують працювати у патрульній поліції.