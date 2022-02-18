Апеляційний суд виправдав львівських поліцейських за смерть 22-річного юнака
Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та закрив кримінальне провадження
Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду п’ятницю, 18 лютого, розглянула апеляцію на вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Львів’янин помер чотири роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі. Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким поліцейських засудили до восьми років в'язниці, та закрив кримінальне провадження.
Апеляційний суд у складі суддів Галини Бершадської, Богдана Гірського, та Марії Хоми задоволив частково апеляційні скарги поліцейських – скасував вирок суду першої інстанції, а кримінальне провадження щодо них закрив через недостатні докази їх винуватості. Апеляційну скаргу потерпілих родичів загиблого львів'янина суд залишив без задоволення.
Рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту проголошення, однак упродовж трьох місяців може бути оскаржене в касації.
З листопада минулого року упродовж п'яти засідань Тернопільський апеляційний суд розглядав апеляційні скарги у справі загибелі 22-річного львів'янина Володимира Клима. Вироком Галицького районного суду Львова шістьох поліцейських було засуджено до восьми років тюрми.
На цей вирок подали апеляції підсудні, а також родичі загиблого хлопця. У судових дебатах 18 лютого захисники поліцейських просили скасувати вирок суду першої інстанції, а справу закрити за відсутністю складу злочину. Один із захисників назвав вирок «незаконним, свавільним і замовним», таким, що «прямо суперечить доказам», заявив, що «суд врахував докази, які сфальсифіковані». Захисники поліцейських також апелювали до того, що суд першої інстанції не розмежував дії обвинувачених та не визначив роль кожного у тому, що сталося, а узагальнив їхні дії і призначив усім однакову міру покарання.
Зі свого боку родичі загиблого хлопця наполягали в суді, що їхнього сина вбили, тому вимагали ще більш жорсткого покарання для винуватців.
Самі підсудні поліцейські в своїх виступах були небагатослівні – просили скасувати вирок, винесений судом першої інстанції, та виправдати їх.
22-річний львів’янин Володимир Клим помер 9 лютого 2018 року. Поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) проводили рейд у салоні гральних автоматів на вул. Куліша у центрі Львова. Під час затримання поліцейськими хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками та помер від удушення.
Вироком Галицького районного суду Львова у серпні 2021 року шістьох поліцейських Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського визнали винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усі шістьом присудили по вісім років в’язниці, позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років. Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого.
Натомість керівництво патрульної поліції заявило, що поліцейські діяли в межах своїх повноважень та вирішило до рішення апеляції не відсторонювати засуджених від роботи, вони продовжували перебувати на службі.
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