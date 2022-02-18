Апеляційний суд виправдав шістьох патрульних, яких вироком суду першої інстанції було засуджено до восьми років тюрми (на фото шестеро львівських патрульних та заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький)

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду п’ятницю, 18 лютого, розглянула апеляцію на вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Львів’янин помер чотири роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі. Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким поліцейських засудили до восьми років в'язниці, та закрив кримінальне провадження.

Апеляційний суд у складі суддів Галини Бершадської, Богдана Гірського, та Марії Хоми задоволив частково апеляційні скарги поліцейських – скасував вирок суду першої інстанції, а кримінальне провадження щодо них закрив через недостатні докази їх винуватості. Апеляційну скаргу потерпілих родичів загиблого львів'янина суд залишив без задоволення.

Рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту проголошення, однак упродовж трьох місяців може бути оскаржене в касації.

З листопада минулого року упродовж п'яти засідань Тернопільський апеляційний суд розглядав апеляційні скарги у справі загибелі 22-річного львів'янина Володимира Клима. Вироком Галицького районного суду Львова шістьох поліцейських було засуджен​о до восьми років тюрми.

На цей вирок подали апеляції підсудні, а також родичі загиблого хлопця. У судових дебатах 18 лютого захисники поліцейських просили скасувати вирок суду першої інстанції, а справу закрити за відсутністю складу злочину. Один із захисників назвав вирок «незаконним, свавільним і замовним», таким, що «прямо суперечить доказам», заявив, що «суд врахував докази, які сфальсифіковані». Захисники поліцейських також апелювали до того, що суд першої інстанції не розмежував дії обвинувачених та не визначив роль кожного у тому, що сталося, а узагальнив їхні дії і призначив усім однакову міру покарання.

Зі свого боку родичі загиблого хлопця наполягали в суді, що їхнього сина вбили, тому вимагали ще більш жорсткого покарання для винуватців.

Самі підсудні поліцейські в своїх виступах були небагатослівні – просили скасувати вирок, винесений судом першої інстанції, та виправдати їх.

22-річний львів’янин Володимир Клим помер 9 лютого 2018 року. Поліцейські підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) проводили рейд у салоні гральних автоматів на вул. Куліша у центрі Львова. Під час затримання поліцейськими хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками та помер від удушення.

Вироком Галицького районного суду Львова у серпні 2021 року шістьох поліцейських Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського визнали винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усі шістьом присудили по вісім років в’язниці, позбавили спеціальних звань «лейтенант поліції» та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років. Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь найближчих родичів загиблого.

Натомість керівництво патрульної поліції заявило, що поліцейські діяли в межах своїх повноважень та вирішило до рішення апеляції не відсторонювати засуджених від роботи, вони продовжували перебувати на службі.