23-річний водій легкового авто загинув на місці

У понеділок пізно вночі, 11 березня, на трасі поблизу Золочева на Львівщині сталася ДТП за участі легковика Volkswagen Bora та вантажівки. У результаті загинув 21-річний водій легкового авто, співробітник поліції Львівщини Роман Стахів.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько опівночі на трасі поблизу села Кийків Золочівської громади. Там відбулось зіткнення легкового автомобіля Volkswagen Bora та вантажного автомобіля Mercedes.

Тіло загиблого водія з авто вирізали рятувальники

Унаслідок ДТП 21-річний водій легкового автомобіля від отриманих травм загинув на місці. Тіло чоловіка було затиснуто деформованими конструкціями авто, його деблокували рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Згодом в поліції Львівщини уточнили, що в ДТП загинув лейтенант поліції Роман Стахів, який перебував під час виконання службових обов’язків.

«11 березня під час виконання службових обов’язків у дорожньо-транспортній пригоді загинув співробітник Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції Роман Стахів. Правоохоронцю був 21 рік», – йдеться в повідомленні.