Cмертельна аварія сталася на дорозі поблизу села Горбків

У неділю ввечері, 25 лютого, поблизу села Горбків Сокальської громади на Львівщині водій позашляховика Jeep Cherokee на смерть збив 13-річного хлопця.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:45 поблизу села Горбків Червоноградського району. 52-річний водій автомобіля Jeep Cherokee, житель Сокаля, здійснив наїзд на 13-річного пішохода, мешканця того ж міста.

Від отриманих внаслідок ДТП травм хлопчик загинув на місці події.

52-річний воді Jeep Cheroke здійснив смертельний наїзд на хлопця

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.