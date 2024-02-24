позбавлений водійських прав 65-річний чоловік керував автобусом і спричинив смертельну ДТП

У п’ятницю ввечері, 23 лютого, на трасі Київ-Чоп поблизу села Старий Яричів на Львівщині водій автобуса БАЗ, якого раніше позбавили водійських прав, спричинив смертельну ДТП, в якій загинули двоє пасажирок.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 20:00 на трасі Київ-Чоп у межах села Старий Яричів Львівського району. 65-річний водій автобуса БАЗ, житель міста Кам’янка-Бузька, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі легковому автомобілю Peugeot, яким керував 21-річний мешканець одного з сіл Львівського району. У соцмережах дописувачі повідомляють, що автобус перевозив робітників кондитерської фабрики «Ярич».

«Відбулось зіткнення, внаслідок якого автобус по інерції виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет. Під час цього з автобуса випали двоє пасажирок – обидві мешканки Львівського району віком 43 та 47 років, які потрапили під колеса автопоїзда Renault Magnum під керуванням 56-річного мешканця Житомирської області. Автопоїзд їхав назустріч легковику Peugeot, який зіткнувся з автобусом», – розповіли в поліції.

Cмертельна аварія на трасі в Старому Яричеві

Унаслідок ДТП загинули двоє жінок, які потрапили під колеса фури. Тілесні ушкодження отримали водій Peugeot та ще п’ятеро пасажирок автобуса – усі мешканки Львівщини віком від 27 до 66 років.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Також правоохоронці встановили, що рішенням суду у 2023 році водій автобуса БАЗ позбавлений права керувати транспортними засобами. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.